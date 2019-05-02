İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Darende ilçesinde 4 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Ekipler, önceden belirledikleri ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, Frig, Roma ve Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen ve aralarında tepsi, kandil, haçlı kolye ucu, madalyon ve sikkelerin bulunduğu 484 eser ele geçirdi.

Eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA