Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince Gaziantep'ten Alanya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şehir girişinde durdurulan şüpheliler Murat İ., Hasan Y., Yılmaz S. ve Agah K.'nin üst aramasında bir miktar metamfetamin bulundu. Zanlılardan Agah K'nin Oba Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifade işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA