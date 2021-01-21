Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.