Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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