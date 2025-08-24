Açık 20.2ºC Ankara
TRT Haber 24.08.2025 22:06

Balıkesir'de art arda depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4,8, 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.

Balıkesir'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 21.58'de 4,8 deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İki deprem daha oldu

İlçede saat 22.00'de 4,2 ve 22.14'te 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Gelişmeler takip edilmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Ekiplerimiz psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Deprem
