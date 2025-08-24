Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.08.2025 21:13

Başkentliler açık hava sinemasında eğlenceli vakit geçirdi

Başkent sakinleri, CSO Ada Ankara'da düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde animasyon filmi Arabalar'ı izledi.

Başkentliler açık hava sinemasında eğlenceli vakit geçirdi

CSO Ada Ankara'nın bahçesindeki açık hava sineması etkinliği Ankaralıların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Vatandaşlar, Arabalar isimli animasyon filmini izleyerek eğlenceli zaman geçirdi.

Açık hava sineması etkinliği, 28 Ağustos'ta "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", 4 Eylül'de "Deadpool", 7 Eylül'de "Moana", 11 Eylül'de "İftarlık Gazoz" ve 18 Eylül'de "The Godfather" ile devam edecek.

"Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında kültür sanat kurumlarının özellikle sahil kentlerinde ve diğer şehirlerde belli etkinlikler yaptıklarını ancak Ankara'yı da boş bırakmak istemediklerini belirtti.

Başkentliler açık hava sinemasında eğlenceli vakit geçirdi

Bugün çok büyük bir katılımla devam eden sinema gösteriminde olduklarını dile getiren Mumcu, haftanın belirli günlerinde de CSO Ada Ankara'da tiyatro kamyonuyla çocuklar için etkinlikler yapıldığını söyledi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na uygun bir vizyonla Ankaralıları sanat ve kültürle buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Mumcu, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda CSO Ada'da yaz boyu etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle tüm Ankaralıları, çevre illerden Ankara'ya gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Ben de biraz sonra başlayacak sinema filmi için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir ortam var. Halısını, kilimini, minderlerini alanlar burada. Önümüzdeki günlerde arabalarla seyredeceğimiz o nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi kültür ve sanat Ankara'nın kalbinde, merkezinde, CSO Ada'da devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. O yüzden tüm sanatseverlere, Bakanlık ve CSO Ada'nın sayfalarını takip etmelerini öneriyorum."

ETİKETLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı Çanakkale Zafer Kupası yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
Selçuk Bayraktar: Ülkemiz, SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip
20:18
Rusya-Ukrayna arasında esir takası yapıldı
19:51
TCG Anadolu, Boğaz geçişini tamamladı
19:49
Soykırımcı İsrail Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü
21:38
İletişim Başkanı Duran: Donanmanın görkemli geçişi, Türkiye'nin savunma gücünü dünyaya ilan etti
20:30
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ