Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı Çanakkale Zafer Kupası yapıldı

Çanakkale Zafer Kupası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından yapıldı.

İstanbul'dan 22 Ağustos'ta start alan 23 yelkenlideki 230 sporcu dün Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yarış öncesi Alınteri Feribotu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin deniz coğrafyası açısından çok özel bir nokta olduğunu, Boğaz'ı, yarımadası ve ana karasıyla çok özel bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Tarih boyunca Türk denizciliğinin ana karargahının Çanakkale olduğunu, Osmanlı donanmasının burada konuşlandığını, ilk tersanelerin bu kentte kurulduğunu, ilk kaptan-ı deryanın Gelibolu'da ikamet ettiğini aktaran Toraman, "Böylesine önemli bir noktada yine tarihimiz açısından çok önemli olan bir büyük deniz zaferinin de kazanıldığı topraklar. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde deniz savaşlarında büyük bir zaferin kazanıldığı topraklar burası. Dolayısıyla Çanakkale Zafer Kupası yarışlarının burada gerçekleşiyor olması gurur verici" diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını, çok özel ve profesyonel sporcuları kentte misafir ettiklerini dile getirdi.

Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'ndaki görsel güzelliğin, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de Çanakkaleliler olarak çok mutlu ve müteşekkiriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları gibi prestijli bir aktivitenin Çanakkale'de yapılıyor olması bizleri daha da mutlu etti. Bugün Çanakkaleliler, kordondan baktıklarında Çanakkale Boğazı'nı daha güzel görecekler, bir başka açıdan bakma imkanına sahip olacaklar. Bizim de amacımız zaten bu. Çünkü Çanakkale bir deniz ve denizcilik memleketi. Büyük denizciler buradan yetişmiş. O yüzden farkındalık oluşturabilirsek, Çanakkalelileri deniz ile biraz daha yakınlaştırabilirsek, özellikle gençlerin ve çocukların denize olan ilgisi artarsa bizim için çok daha anlamlı olacak. Çanakkale tanıtım anlamında bu tür organizasyonlarla hem Türkiye'de hem de dünyada daha tanınır daha bilinir hale geliyor. O yüzden Çanakkaleliler olarak mutlu ve heyecanlıyız."

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise tarihte ilk defa bu yat yarışının Çanakkale'de düzenlendiğini, İstanbul'dan hareket eden 230 sporcunun dün kente vardıklarını ve yarış icra ettiklerini belirtti.

Sporcular, Valisi Toraman'ın feribottan korna çalarak verdiği startla yarış için çıkış yaptı.

Rüzgarın hakim olduğu Çanakkale Boğazı'nda sporcuların yaklaşık 1,5 saat süren mücadelesi ilgiyle izlendi.

Çanakkale Zafer Kupası'nda dereceye giren sporculara ödülleri akşam düzenlenecek törende takdim edilecek.