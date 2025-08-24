Parçalı Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.08.2025 12:16

Afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümü tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, "8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümü tamamlandı
[Fotograf: DHA]

Bakan Uraloğlu, afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını bildiren Uraloğlu, 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolunu projelendirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98'i depremden etkilenmedi"

Yapımı tamamlanan ve devam eden kesimler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Osmaniye'de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresinin, Hatay'da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresinin, Kahramanmaraş'ta ise 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, Malatya'da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresinin, Şanlıurfa'da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresinin, Diyarbakır'da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresinin, Kilis'te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresinin hizmete alındığını, Adana'daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yer alan 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98'i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık. Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımı yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Deprem Doğal Afet Kahramanmaraş Konut
Sıradaki Haber
Elazığ'da dev etçil çekirge görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı Çanakkale Zafer Kupası yapıldı
15:12
Savarona yatıyla Boğaz'daki geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı
14:12
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak
13:39
Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 686'ya çıktı
13:40
Emtia piyasalarında faiz indirim beklentisi fiyatlandı
13:23
Tekstil ve moda sektöründe yapay zeka kullanımı israfın önüne geçiyor
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ