TRT Haber 24.08.2025 10:39

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara düzenlenen operasyonda, 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; operasyonda 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

