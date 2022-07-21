Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'İn Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

"Olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir Gönen merkezli depremde şu ana kadar çok şükür ki olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok. Çalışmalarımız sürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun."

"Tarama çalışmaları devam ediyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Saat 18.44’de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir’e geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı.