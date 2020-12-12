Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkçıların ağına takılan cisim ekipleri harekete geçirdi
[Fotoğraf: İHA]
Bodrumlu balıkçıların ağına takılan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mayın Sualtı Savunma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi, mayına el konuldu.
Bodrum’da balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogramlık metal bir cisim takıldı. Balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi.
Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı.
Mayına Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Sahil Güvenlik
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