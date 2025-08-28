Açık 27.6ºC Ankara
AA 28.08.2025 14:50

Balıkçılar heyecanla "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Sinop'ta balıkçılar av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Balıkçılar heyecanla "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor

Sinop Limanı'nda, av yasağının başladığı 15 Nisan'da teknelerini kıyıya çeken balıkçılar denize açılmak için gün sayıyor.

Teknelerinin bakımını yapan ve ağlarını onaran balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkçı Hüseyin Başoğlu, AA muhabirine, büyük tekneler için av yasağının biteceğini, bu yıl hamsi ve palamuttan umutlu olduklarını söyledi.

Ümit Yaşar Şener de Ordu'dan Sinop'a balık avcılığı için geldiğini, 32 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "İşimiz balıkçılık. İnşallah bu sene hayırlı bir sezon olur. Bol bereketli geçer, halk ucuz balık yer. Zaten her şey pahalı. Balıktan istifade ederler. Palamut biraz iyi görünüyor ama geçen seneki bolluk olmayacak. Hamsi güzel olacak. İstavrit güzel olacak. Sert bir kışla beraber inşallah sert bir balıkçılık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sinoplu 35 yıllık balıkçı Nuri Çobanoğlu ise "Hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Denizdeki beklentimiz geçen seneye göre bu sene az." ifadelerini kullandı.

