AA 28.08.2025 14:40

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 29 gözaltı

İstanbul'da, 10 ilçede düzenlenen operasyonda tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 29 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ağustos ayı içerisinde "tehdit", "yağma" ve "kurşunlama" olaylarına karışan suç örgütlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan operasyonda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 avro ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Operasyona ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Eski ve yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla motosikletli suç çeteleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Huzurlu bir İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

İstanbul Suç Örgütü
