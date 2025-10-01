Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu, bu yıl hamsi sezonunun erken açıldığını ve bolca avlanabildiği için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceğini belirten Kavzoğlu, "Palamut olmadığından bu sene erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi revaçta şu an" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kavzoğlu, hamsinin genellikle Trabzon ve Giresun açıklarında avlandığına değinerek, şöyle devam etti:

"Hamsi yerli buranın öz ve yerli hamsisi. Şimdi vatandaş palamuttan başlayarak sezonun açılmasına alıştı. Bu sezon palamudun olmayışından dolayı artık hamsi avcılığına başlandı. Hamsi erken başladı ama gayet güzel ve lezzetli. Havalar soğumaya başladığında daha da lezzetli olacak. İnşallah böyle devam eder."