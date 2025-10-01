Bu köyde herkesin arazisi herkese ait

Antalya’da, 2008’de yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’na kadar Serik’e bağlı bir köy olan Kumköy, bu tarihten sonra Aksu ilçesine bağlanarak mahalle statüsüne geçti. Köy yerleşkesinde yalnızca bir ev şahsi mülkiyete aitken, diğer tüm evler köylülerin ortak hissesi olarak kayıtlarda yer alıyor.

İlginç hikâye 1952 yılında başladı. O dönem tapuların bulunmadığı, köylülerin ise zilyet olarak kullandığı araziler ve evler için kadastro çalışması yapıldı. Ancak köylüler tapu için ödeme yapmak istemediği için köye gelen tapu memurlarıyla ilgilenmedi. Sadece kahvehane sahibi Recep Durmaz başvuruda bulununca, onun evi müstakil tapu olarak tescillendi. Köydeki diğer tüm evler ve araziler ise "ortak mülkiyet" şeklinde kayda geçti. Bugün hâlâ her evde bütün köylü hissedar görünüyor.

"Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor"

Kumköy'ün eski muhtarı İzzet Tekin, köydeki hem tarla hem de köy içi evlerin bulunduğu diğer tüm arazilere bütün köylü hissedar yapılarak tapu kayıtlarının oluşturulduğu ilginç hikayeyi şöyle anlattı:

"O dönem Ankara'dan gelen tapu memurları bir kış günü köye geliyor. O zaman köyde Recep amcanın kahvehanesi var, kerpiç bir yapı ve 5 yıl önce kapandı. Gelen memurlarla köyde sadece Recep amca ilgileniyor, hiç kimse ilgilenmiyor. Recep amca onlara yemek, çay veriyor. Bu kahvede kadastro çalışması yapan arkadaşları ağırlıyor. Onların her şeyiyle ilgileniyor. Diğerleri de 'Devlet para alacak, paramız yok' diye ilgilenmemiş. Ankara'dan gelen memurlar da sadece Recep amcanın evi, kahvesi ve bahçesinin olduğu yerlere, 4200 metrekare müstakil tapu veriyor. Diğer köylüleri de cezalandırmışlar 'Siz böyle ilgisiz davranıyorsunuz' diye. Bütün tapulara bütün köylüyü hissedar olarak yazmışlar. Şimdi örneğin benim evimin olduğu yerde bütün köylü hissedar. Aynı şekilde ben de köydeki diğer tüm evlerde hissedarım. Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor."

Arazilerdeki sorun arazi toplulaştırma çalışmasıyla çözüldü

Köy içi gibi, tarlaların olduğu alanların da aynı şekilde tüm köylünün hissedar olduğu şekilde tapuda kayıtlı olduğunu aktaran Tekin, "İki yıl önce buralarda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı ve bu sorun çözüldü. Ancak köy içindeki imarlı alanlarda, toplam 74 parselde yaklaşık 500 dönüm herkes birbiriyle hissedar. Sadece Recep amcanın evi ve kahvesinin olduğu yer müstakil tapu. Kumköy'de diğer 74 parselde 'dürme tapu' diye eskilerin tabir ettiği hisse tapulu olarak çıkartmışlar, yazmışlar. Şu anda bütün köylü her parselde hissedar. Onun çözümü için de imar bekleniyor. Komşu köyümüz Kundu'da 18 uygulaması yapılıyor, inşallah Kundu'dan sonra Kumköy'e gelir. Biz de evlerimizin bulunduğu parsellerde müstakil tapularımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.