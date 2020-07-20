Haber Giriş: Kaynak: AA
Balçova'daki yangın kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ev zarar gördü.
Balçova ilçesinin Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangının otluk alana sıçraması üzerine, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçları müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangında 2 ev zarar görürken, müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: otluk alanda yangın izmir balçovaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:58
Son Haberler
- 23:50
- 23:01
- 22:52
- 22:40
- 22:34
Sıradaki Haber
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz