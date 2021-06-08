Gaziantep'te bazı firmalar son günlerde baklavanın kilosunu 150 liradan satmaya başladı.

Birçok işletmenin girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptığı fiyat artışına tepki gecikmedi.

"İşletmelerin baklavaya yaptığı zammı tasvip etmiyoruz"

Lokantacılar Kebapçılar Baklavacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, fiyat artışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Baklavanın kilosunun 110 lira olduğunu, fahiş fiyat zammının kabul edilemez olduğunu belirterek halkı uyaran Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Yönetmeliğe göre, üyelerimizden gelen taleple komisyon belirleyerek fiyat tarifesi oluştururuz. Bu fiyat tarifesi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandıktan sonra uygulanabilir. Şu an için fiyat artışı yapılmadı ama son günlerde işletmelerin baklavaya yaptığı zammı biz de duyduk ve tasvip etmiyoruz. Bazı işletmeler, zamlı fiyattan satış yapıyor. Bu uygun değil ve baklavacılara fiyat tarifesine uymaları çağrısında bulunuyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

"Baklavanın tarife fiyatı 110 liradır"

Baklavacı esnafından fiyat artışı için kendilerine talep geldiğini ve oda olarak bu yönde çalışma başlattıklarını da anlatan Bayrakçı, zam yapılmasının istendiğini bunun için çalışma başlatıldığını söyledi.

"Zamlarla ilgili en kısa zamanda komisyon kurarak, fıstık ve sade yağa gelen zamları hesaplayarak yeni fiyat belirleyeceğiz. Biz baklavacı esnafımızın mağdur olup, zararına satış yapmasını istemiyoruz. Baklava tüketicilerinin de fahiş fiyatla baklava almasını istemiyoruz. İki tarafın da dengesini gözetmek istiyoruz. Bize göre şu an satış yapılan fiyat yüksek gözüküyor. Çünkü girdi maliyetlerini hesaplamadık. Yapılan hesaplamaların ardından fiyat belirlenecek. Fakat şu an baklavanın tarife fiyatı 110 liradır. Burada tüketicilere de görev düşüyor. Baklava alırken mutlaka fiyat tarifesi sorması gerekiyor. Resmi fiyat tarifemiz var ve buna uymayanlara cezai yaptırım uygulanıyor."