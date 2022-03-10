Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de minibüs yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen minibüsün arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücünün bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle minibüsün yanındaki otomobilde de hasar oluştu.
Kimsenin yaralanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.
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