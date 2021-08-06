Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon, metrobüs yolunun bariyerlerine çarptı. 2 şeriti kapatılan D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Bakırköy'de D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı.
Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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