Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman yangınlarının dumanı İzmir'de gözyüzünü kapladı
[Fotoğraf: AA]
Muğla, Aydın ve bölgedeki diğer illerde bir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir’de gökyüzünü kapladı. Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.
Bölgedeki illerde orman yangınları nedeniyle oluşan duman İzmir'de gökyüzünü kapladı. Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Orman Yangını
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