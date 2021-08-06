Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dün çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Aksaağaç mevkiindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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