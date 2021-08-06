Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
İstanbul emniyet ekipleri, uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da 22 adrese şafak baskını yaptı.
Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda polis köpekleri de kullanıldı.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Polis Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Manisa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz