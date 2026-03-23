AA 23.03.2026 20:58

Bakanlıktan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da bir işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğunu belirterek, bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılarca düşük bedelle alındığını, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine konunun hızla incelendiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede 2 günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığı anlaşılmıştır."

Paylaşımda, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı Dezenformasyon
Trafik Kanunu'yla ilgili dezenformasyon yapanlara adli ve idari işlem başlatılacak
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1039'a çıktı
Saudi Aramco, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Tahran Acil Durum Merkezi: Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da 110'dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü
Trump, nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair İran'la anlaşmaya vardıklarını savundu
