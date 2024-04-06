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Türkiye
DHA 06.04.2024 21:59

Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

Bakan Yerlikaya, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili, "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili iki emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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