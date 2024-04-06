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Türkiye
AA 06.04.2024 20:51

Depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 197 çelik kasa açıldı.

Depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru ile oluşturulan komisyon koordinesinde açılan çelik kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen 197 kasadan 119'unun içinin boş çıktığı, 57 kasada değersiz evrak ve eşya bulunduğu ifade edilen açıklamada, 21 çelik kasada ise 5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 458 bin 198 Türk Lirası, 58 bin 700 dolar, 404 euro ile eski madeni para bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı kasalarda 3 tabanca ve bunlara ait 397 fişek ile 38 parça tarihi eser, 960 yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hap çıktığı, 18 kasanın sahibine, tarihi eserlerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

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