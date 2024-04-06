İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de Sinan Yılmaz, Sarıyer'de Onur Aladağ, Mehmet Okumuş, Gökay Tevlek, Mahmut Emin Kaya ve Efe Demir'in aileleri ile Beşiktaş'ta Özkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde, ilçe müftüleri tarafından vefat eden vatandaşlar için dua okundu.

Vali Gül ziyaretlerinde, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.