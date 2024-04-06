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Türkiye
AA 06.04.2024 20:14

İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de Sinan Yılmaz, Sarıyer'de Onur Aladağ, Mehmet Okumuş, Gökay Tevlek, Mahmut Emin Kaya ve Efe Demir'in aileleri ile Beşiktaş'ta Özkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde, ilçe müftüleri tarafından vefat eden vatandaşlar için dua okundu.

İstanbul Valisi Gül'den Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

Vali Gül ziyaretlerinde, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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