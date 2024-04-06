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Türkiye
AA 06.04.2024 20:58

Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Ramazan Kaplan idaresindeki otomobil, Bursa-Harmancık kara yolunun 62. kilometresi, kırsal Eskidanişment Mahallesi Korucak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücü Kaplan, araçta bulunan akrabaları Melek, Mehmet ve Orhan Salı ile Hidayet Aydın yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

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