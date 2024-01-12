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Türkiye
TRT Haber 12.01.2024 11:33

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi’nin en önemli güzergâhlarından birisi olan ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz onu yaptığımız takdirde yapımı 4-5 yıl sürecek ve inşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz” dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek olan Demiryolu Projesinin ihalesinin bu yılş içerisinde yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, projesi hakkında da bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu projesi hayata geçecek"

‘Kalkınma Yolu’ ve ‘Zengezur Koridoru’ projelerinin Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın FAW Limanı'ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla ülkemize ulaştırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaşabilecek durumdadır. İlerde de ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ üzerinden hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkânımız olacak. ‘Kalkınma Yolu Projesi’ kuzey-güney koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'ya, Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik koridor olacaktır. Yine Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımını sağlayacak olan ‘Zengezur Koridoru Projesi'ni de hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki demiryolu bağlantısının ihalesini bu sene yapmayı planlıyoruz"

Gebze'den başlayan ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gidecek demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ifade eden Uraloğlu, “İhalesini yaptığımız takdirde 4-5 yıl iş olacaktır. İnşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Marmaray sayesinde Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir demir yolu ulaşımı sağlanmakla birlikte kent içi yolcu taşımasının yoğunluğundan dolayı ana hat yük ve yolcu taşıması için yeterli bir kapasite sağlanamadığını belirterek, kesintisiz yük ve yolcu ulaşımının sağlanması için ilave bir çift-hat demir yolu ihtiyacı doğduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

Demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecek

Demir yolu projesi güzergâhını aktaran Uraloğlu, “Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca Demiryolu güzergâhı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek, İstanbul Havalimanı’na ulaşmakta ve devamında Halkalı –Kapıkule hattına bağlanmaktadır. Söz konusu demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecektir. Ayrıca, proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu’ndan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu müjdesi…

Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacak

Uraloğlu, Gebze – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca demir yolu hattının yapılması ile birlikte, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacağını bildirdi. Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nın birbirine yüksek standartlı demir yolu ile bağlanacağını ifade etti. 

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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