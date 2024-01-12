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Türkiye
AA 12.01.2024 11:39

Bursa'da terminalde çıkan yangın söndürüldü

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir işletmenin bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da terminalde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: Twitter-@bursaulasim]

Yolcu bekleme salonları, otobüs firmalarının ofisleri ve restoranların bulunduğu terminal binasında bir işletmenin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun dumanla kaplanan binadaki yolcu ve çalışanlar dışarı çıkarak itfaiyeye durumu haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminalde yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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