Merkez üssü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında İzmir'e gitti.

Gün içerisinde gerçekleştirdiği programların ardından Bakan Soylu, depremin 91'inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin'i ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bakan Soylu, oyuncaklarıyla oyun oynayan Ayda'ya hediyeler verip, bir süre minik kızla vakit geçirdi.

Müzisyen ve söz yazarı Sinan Akçıl da Bakan Soylu'ya ziyarette eşlik etti.