Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.04.2023 15:07

Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Soylu, "Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını TEKNOFEST, sanayi, bilişim, teknoloji ve en önemlisi gençlerle açıyor" dedi.

Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'de İçişleri Bakanlığı standını gezen Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukken okula çeşitli meyveler ve el işleri getirerek Yerli Malı Haftası kutladıklarını anlattı.

Türkiye'nin büyüyüp geliştiğini belirten Soylu, "Türkiye şimdi Yerli Malı Haftası'nı böyle kutluyor. Sanayi, teknoloji, bilişim ile kutluyor. Allah'a çok şükürler olsun, hem TEKNOFEST'e hem Selçuk Bayraktar'a Haluk Bayraktar'a hem de bu vizyonu Türkiye'ye veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, T3 Vakfına, her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Soylu, TEKNOFEST'te sadece yerli ve milli ürünlerin sergilenmediğini dile getirerek, "Türkiye'nin özgüvenli yetişen nesillerimizin, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin dünyadan eksik olmadan, herhangi bir özgüven kaybına uğramadan yarınlara atacağı güçlü adımlar burada yeşeriyor. Bundan daha büyük mutluluk olmaz, bizim nesillerimiz için olmaz. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını TEKNOFEST, sanayi, bilişim, teknoloji ve en önemlisi gençlerle açıyor." diye konuştu.

TEKNOFEST alanına gelirken on binlerce araçla karşılaştıklarını kaydeden Soylu, "Hem İstanbul'dan, hem ülkemizin dört bir yanından herkes yanında bir gençle buraya koşuyor. Türkiye'nin yeni ve güçlü yüzü burası, Türkiye'nin örnek yüzü de burasıdır. Bu yolda yolculuğa devam, Türkiye Yüzyılı'na devam." ifadelerini kullandı.

Soylu, açıklamasının ardından TEKNOFEST alanını gezdi.

ETİKETLER
Süleyman Soylu Teknofest
Sıradaki Haber
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Bahçeli: Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir
16:12
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
16:00
Biden ve Modi, Papua Yeni Gine'de Pasifik ülkelerinin liderleriyle buluşacak
16:06
Meral Akşener: Köy okullarını yeniden açacağız
16:23
Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
15:39
Baş test pilotu ATAK-2'yi anlattı: Milletimize inanılmaz bir güç katacak
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ