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Türkiye
DHA 30.04.2023 14:00

Kırıkkale'de soba zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Erkol hayatını kaybetti, annesi Fevziye Erkol ise hastanede tedaviye alındı.

Kırıkkale'de soba zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2251'inci Sokak'ta meydana gelen olayda oğlu Murat Erkol ile yaşayan Fevziye Erkol, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan anne Erkol, komşusuna giderek oğlunun uyanmadığını söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkol’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkol’un hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi. 
 

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