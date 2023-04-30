Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu

Daha 3 yaşındaydı hayatı bir bilinmezliğe sürüklendiğinde. Suriye'de yaşanan savaş Hele El Nasır'ı hem annesinden hem de babasından kopardı.

Hele'ye Hatay'da yaşayan dayısı ve anneannesi sahip çıktı. Türkiye'ye taşınan Hele'nin üzüntüsü hiç dinmedi.

Savaş ailesini paramparça etti

10 yıldır baba özlemi çeken Hele Nasır’ın yardımına Türk Kızılay koştu. Aile bağlarının yeniden tesisi projesiyle ülkeler arası yazışmalar başladı. Türk Kızılay dört yıl boyunca Hele'nın babasını aradı.

Babasına Ürüdn'de ulaşıldı

Yıllar süren çalışmanın ardından Hele'nin babasına Ürdün'de ulaşıldı.

Küçük kız umutla babasına kavuşmayı beklerken Hatay'da asrın felaketini yaşadı.

Antalya'da geçici barınma merkezine yerleşen Hele'nin yüzü Kızılay’dan gelen haberle güldü.

Oyun oynaması gereken yaşta savaş ailesini paramparça etti. Hatay’da yaşadığı ev asrın depreminde ağır hasar gördü. Hele, Ürdün’deki babasının yanında yeni hayatına başlayabilmek için yola çıktı.

TRT Haber kavuşmaya eşlik etti

O yolculuk 1,5 saat sürdü. Ve Hele yıllar sonra babası ile Ürdün'ün başkenti Amman'daki havalimanında bir araya geldi.

Yeniden kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Turki Nasır, Türk yetkililere teşekkür etti.

Hele ise sevincini tek bir cümleyle özetledi, "Çok mutluyum" dedi. Baba ile kızı artık Ürdün'de yaşayacak.

Haber: Birgül Yazıcı

Kamera: Fatih Karadavut