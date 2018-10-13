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Bakan Soylu 8 askerin şehit edildiği bölgede incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü bölgeye gitti.

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Bakan Soylu 8 askerin şehit edildiği bölgede incelemelerde bulundu

Batman Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından helikopterle Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalına geçen Bakan  Süleyman Soylu, 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit edildiği yerde incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Diyarbakır'a geçti.

Bakan Soylu'ya, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: süleyman soylu, İçişleri Bakanı, gercüş, Batman
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