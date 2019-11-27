Bakan Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek27 Kasım 2019 Çarşamba 10:50 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asitli saldırı sonucu yüzü yanan Berfin Özek'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asitli saldırı sonucu yüzü yanan ve ölümden dönen Berfin Özek'in tedavisi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin'in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır."
Asitli saldırı sonucu yüzü tamamen yanan ve ölümden dönen Berfin Özek kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin’in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır. pic.twitter.com/83ANT3HsBI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2019
Kaynak: AA