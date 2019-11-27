Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asitli saldırı sonucu yüzü yanan ve ölümden dönen Berfin Özek'in tedavisi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin'in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır."

Asitli saldırı sonucu yüzü tamamen yanan ve ölümden dönen Berfin Özek kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Yalnızca tedavisinde değil, hukuk mücadelesinde de Berfin’in yanında duracağız. Temennimiz saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasıdır. pic.twitter.com/83ANT3HsBI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2019

Kaynak: AA