Türkiye
Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan zanlı gözaltına alındı27 Kasım 2019 Çarşamba 10:20 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:22
Mersin'de evinden 150 bin ilaç çıkan kişi yasa dışı ilaç ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de şüpheli A.A.A'yı takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Hatay'dan, kargo yoluyla çok sayıda ilacın kente gönderildiğini tespit etti.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis, 150 bin tıbbi ve cinsel uyarıcı ilaç ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mersin sahte ilaç yasa dışı ilaç ticareti