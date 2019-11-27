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Türkiye'ye kaçak yollarla su kaplumbağası sokarken yakalandı27 Kasım 2019 Çarşamba 10:20 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:50
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak yollardan getirilmek istenen 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Rusya pasaportu taşıyan Elmaddın Mamadev'in kullandığı otomobilde arama yaptı.
Yapılan X-ray cihazı kontrollerinde, hayvanlar için veterinerlikte kullanılan vitamin ve ilaçların yanı sıra 9 pizza kutusuna gizlenmiş 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Gümrük muhafaza memurları tarafından el konulan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şefliğine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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