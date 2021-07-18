Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bugün itibarıyla ulaşım sorunumuz yok. Acil ihtiyaçları giderdik, afetin üstesinden geleceğiz. pic.twitter.com/A8J9n0IvVz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2021

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hem ulaşım hem haberleşme açısından ilk gece bazı sıkıntılar yaşadık. Ama ilk günkü hızlı müdahalemizle birlikte önemli gelişmeler kaydettik. Artık ortalığı toparlamaya başladık. Acil ihtiyaçları giderdik. Bugün itibarıyla herhangi bir ulaştırma ve haberleşme sıkıntımız yok.

Bundan sonraki afet durumlarında bu sıkıntıların yaşanmaması için kalıcı projeler yapmak üzere çalışmalarımıza hız verdik. Bütün bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik halinde ve bölgede olağanüstü bir çalışma var. Elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız sürekli burada olacak. Bu tür afetlerin üstesinden her zaman geldiğiminiz gibi bu sefer de geleceğiz.”

Rize'deki çalışmalar sürüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz Çarşamba günü il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi de arama çalışmaları 2 noktada, 57'si dalgıç olmak üzere toplam 244 kurtarma personeliyle devam ediyor.

İl Defterdarlığı tarafından toplam 26 personelle zarar tespit çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar neticesinde 14 konut, 16 iş yeri ve 16 araçta hasar tespit edildi.

Meydana gelen heyelan olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel konut ve iş yerlerine ilişkin 7269 sayılı kanun kapsamındaki afet etüt çalışmaları AFAD koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 7 ekip afet bölgelerinde çalışmalara başladı.

İl Özel İdaresi sorumluluğundaki 346 köyden 143'ü afetten etkilendi. Yürütülen çalışma sonucu ulaşım sağlanamayan köy bulunmazken, 55 köyde yol temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün de 12 farklı noktada 24 araç ve 40 personelle çalışmaları sürüyor. İl genelinde dün itibarıyla tüm trafo hasarları giderildi ve abonelerin tamamına enerji verildi.