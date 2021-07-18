Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Enerji arzının kesintisiz ve sorunsuz olarak devam ettiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır" ifadesine yer verildi.

Rize’de 14 Temmuz’da meydana gelen sel felaketinde Merkez, Çayeli ve Güneysu’da toplam 288 trafo enerjisiz kalmış olup, 23 bin 40 abone etkilenmiştir.



Yapılan müdahalelerle enerjisiz trafo sayısı 16’ya, abone sayısı 1019’a düşürülmüştür. pic.twitter.com/jxwvAFnHk5 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) July 15, 2021

Rize'de etkili olan sağanak sel ve heyelana yol açtı. Selin vurduğu kentte 87 ev ve 20 iş yerinde maddi hasar oluştu.

72 köy yolu ulaşıma kapandı. Aşırı yağışlarda 103 kişi evlerinden tahliye edildi.