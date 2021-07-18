Aziz S. idaresindeki minibüs Aksaray-Ankara kara yolunun 12’nci kilometresinde devrildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, minibüste bulunan Orhan S. Mahsun T. Şükrü D., Hüseyin A. İlyas ve Osman Y. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı

16 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste yolcu olan İbrahim İpek, İstanbul’dan bayram tatili için Şanlıurfa’ya gittiklerini söyledi.

Minibüs içerisindeki şakalaşmanın kazaya neden olduğunu iddia eden İpek, "Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi. Arka tarafa döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti” dedi.