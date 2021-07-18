Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
İzmir'in Konak ilçesinde takla atan otomobilin çarptığı kaldırımda yürüyen yaya öldü.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Çınarlı Mahallesi Halkapınar Köprüsü altında takla atıp kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yardır'ın öldüğünü belirledi.
Sürücü kaçtı
Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Sürücünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Yardır'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İzmir
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