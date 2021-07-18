Samatya sahiline gelen 4 kişi tekne ile denize açıldı. Teknede bulunan 1 kişinin denize girerek suda kaybolduğu öne sürüldü.

Teknedekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.