Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samatya açıklarında bir kişi kayboldu
İstanbul'da Samatya açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
Samatya sahiline gelen 4 kişi tekne ile denize açıldı. Teknede bulunan 1 kişinin denize girerek suda kaybolduğu öne sürüldü.
Teknedekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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