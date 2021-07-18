Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da PKK'ya ait sığınak ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı Mezrası kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat, sığınak ve barınak ele geçirildi.
Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonlar devam ediyor.
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