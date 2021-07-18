Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı Mezrası kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat, sığınak ve barınak ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonlar devam ediyor.