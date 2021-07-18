Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Polis memuru Özlem K.idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Takla atarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Hulusi K., Gülümser K., Ecem Liya K. ve Mehmet Yekta K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Yekta K. ile Hulusi K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan Gülümser K. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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