Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 14 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Ş.K yönetimindeki minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah, Muharrem ve Murat Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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