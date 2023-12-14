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Türkiye
AA 14.12.2023 23:26

Bakan Güler, şehit teğmen Emir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler, şehit teğmen Emir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
[Fotograf: İHA]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Emir'in Ankara'daki ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Güler'in ve beraberindeki TSK komuta kademesinin, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dilediği belirtilen açıklamada, şehit olan Teğmen Emir için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bakan Güler, şehit teğmen Emir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Burada konuşan Güler'in şunları söylediği ifade edildi:

"Alperen evladımızı 2 gün önce şehit verdik, acımız çok büyük. Ama dün arkadaşları onun intikamını aldılar, 5 teröristi etkisiz hale getirdiler. Biz her zaman kaybettiğimiz kardeşlerimizin intikamını almadan bize rahat yok. Çok büyük kahramanlık gösterdi ama şehit düştü. Büyük bir onuru da bizlere, ailesine bırakarak şehit oldu. Onun anısını her zaman taşıyacağız ve kalbimizde de yaşatacağız. Ben bir kez daha ailemize başsağlığı diliyorum. Kahraman şehidimizin ruhu şad olsun."

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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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