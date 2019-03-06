Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iş insanları ve esnafla bir araya geldi.

“Vizeleri kaldıralım insanların önündeki engeller kalksın.” diyen Çavuşoğlu, “İşte ihracatçılarımıza yeşil pasaport vermemizin sebebi budur. Şimdi bu sabah arkadaşlarımız gündeme getirdi iki yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz. Bunun dört yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi. Çünkü altı aydan fazla kalıyorsa bir işadamı o pasaportla ülkeler bir takım zorluklar çıkarıyor, hatta bazılarının girişi engelleniyor. Dört yıla çıkarılması son derece makul beş yıla çıkarılması son derece makul.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber