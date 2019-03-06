TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Medya Teknikleri Eğitim Programı (METEP) kapsamında Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan’dan gelen 25 kişilik ilk grup eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Medya mensuplarına kameramanlık, ışık yönetmenliği, ses yönetmenliği ve görsel medya bilişim teknolojileri konularındaki eğitim programları TRT binasında teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

Alanında deneyimli eğitmenlerce verilen eğitimlerde, teknolojinin yüksek çözünürlüklü kameralarıyla tanışan medya mensupları ekipmanların sektörel faydalarını da öğrenme fırsatı yakalıyor.

Bu ayın sonuna kadar sürecek programda, eski Yugoslavya’nın hemen her bölgesinden 95 medya mensubunun eğitime katılması bekleniyor.

Kaynak: AA