Bahar geldi gibi görünse de, kış etkisini hala sürdürüyor.

Yurdun doğusunda kış tüm şiddetiyle sürüyor. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kırsalda ve kent merkezlerinde kar mesaisi yaptı.

Erzurum

Erzurum'da, son günlerde etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte bu nedenle 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Erzincan

Erzincan'da da kar ve tipi sebebiyle il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Refahiye'de 6, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için 7 ekip olarak 8 greyder, 6 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon ile çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Göle'de termometreler eksi 22'yi gösterdi

Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 22 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 10, Çıldır’da eksi 12, Posof’ta eksi 10, Damal’da eksi 14 ve Hanak’ta eksi 12 dereceyi gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ardahan'da yer alan ve bölgenin en büyük ikinci gölü Çıldır, halen yüzeyini tamamen kaplayan buz tabakasının kalınlığıyla dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Doğu Anadolu bembeyaz

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Erzincan ve Tunceli'de 2, Iğdır'da ise 0 derece olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Ağrı'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 5 olacağı öngörülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.