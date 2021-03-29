Altınordu ilçesine bağlı Şahicili Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Çakmak, evinde maç izlerken, kalp krizi geçirdi.

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri, kalbi duran Çakmak’ı 20 dakika müdahale ile hayata döndürdü. Çakmak, ameliyata alındıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.

Çakmak’ın çocuklarıyla birlikte hastaneye gelen Pamuk isimli köpek, giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Hastaneden ayrılmayan sevimli köpek, sağlık çalışanları ve vatandaşların da ilgi odağı oldu.

14 gün boyunca hastane önünde bekledi

Sağlık görevlilerinin beslediği köpek, gece-gündüz hastane kapısında bekleyişini sürdürdü. Sevimli köpek 14 gün sonra taburcu olan Çakmak ile birlikte evine döndü.

Sevimli köpek, şimdilerde ise hasta yatağındaki sahibini evinin önünde bekliyor.

"Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı"

Babasının koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Metin Çakmak, “13 Mart akşamı Galatasaray’ın HES Kablo Kayserispor ile yaptığı maçı izlerken, babam ilk yarı maçın gidişatını beğenmedi ve çok sinirlendi. Maçın sonunda Galatasaray galip geldi ama babam maç bittikten 10 dakika sonra fenalaştı. 112 acil sağlık ekiplerine haber verdik, ilk müdahale yapıldı, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Hastanede ameliyat oldu, 14 gündür hastanede yattı. Babamın Pamuk isimli köpeği, onu yalnız bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı” dedi.

Köpeğin 14 gündür kapının önünde beklediğini belirten hastane personeli Nazım Koçan ise, “Sahibini bekledi, çok sakin bir köpek” diye konuştu.

Trabzon'da da benzer bir olay yaşanmıştı

Trabzon’da, 19 Ocak’ta, 'Boncuk’ isimli köpek rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk’ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemişti. Japonya’da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo’da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen 'Boncuk', Japon televizyon kanallarına da konu olmuştu.