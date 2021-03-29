Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen Roma dönemine ait sütun başlığı, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda 3 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.T, Z.T. ve U.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Roma döneminden İon sütunu bulundu
Araçta yapılan aramada 50x60 santimetre ebatlarında Roma dönemine ait İon sütun başlığı ele geçirildi.
Eser, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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